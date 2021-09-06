優植美口腔健康集團投資2億元，在高雄打造的數位化科技牙科診所，預計今年底開幕，將提供醫學中心等級的軟硬體設備與服務，後續將優先與在地業者合作，商機至少千萬元。

高雄經發局副局長高鎮遠6日表示，為了協助在地醫材產業拓展市場，舉辦醫材商洽會暨工作坊，邀請台大醫院、優植美、中華牙技師全聯會等16個單位參與，並招募9家在地業者展示產品，為供需雙方搭起媒合橋樑。

他透露，優植美口腔健康集團已斥資2億元，在高雄打造全新的數位科技診所，運用最新的3D口腔建模、一日植牙等技術，提供醫學中心等級的服務，相信未來在產官學研一起努力下，台灣醫材產業的生態系一定會越來越完整，創造更多新的契機。

優植美口腔健康集團執行長蔡政峰醫師指出，優植美口腔健康集團投資2億元，在高雄打造的數位化科技牙科診所，預計今年底開幕，將提供醫學中心等級的軟硬體設備與服務。

蔡政峰表示，診所使用在地醫材及醫療設備，廠商也就近提供售後服務，宛如前店後廠的概念，將提供顧客最快速且優質的服務。

高雄經發局表示，該場日前舉行的商洽會，以牙科醫材為主，包含光宇、東昕、?美、亞果、昆霖、皇亮等與會廠商都指出，醫材終端客戶就是牙醫師及技師，此一對接平台，讓業者能夠直接與醫師面對面洽談，打開商機。

高雄經發局指出，經發局持續輔導傳統優勢產業，創新轉型，朝向高值化發展，目前已在南科高雄園區形成牙科、骨科等醫材產業聚落，此次商洽會暨工作坊，強化國內牙科臨床醫師、業者對國產醫材產品信賴度，建立深度合作關係。

(時報資訊)

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