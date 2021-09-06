（美元投資型保單今年買氣創歷史新高。資料照片）

升息前的觀望。預期美國可能會啟動升息循環，加上利率目前持續在最低檔，壽險公司宣告利率不如去年等因素，近年熱銷的美元利變保單，今年買氣衰退，前7月僅約新台幣1,697億元，較去年同期衰退近29％，且8、9月壽險公司依舊維持利率不動，估計今年美元傳統型保單新契約保費恐難破3千億元，創五年來的銷售新低。

新台幣兌美元匯率雖持續在相對高點，在27.7元附近，即拿新台幣兌換美元，未來依舊有匯兌利益的期待空間，但2021年因為投資型保單熱賣，美元計價的投資型保單前7月新契約保費亦有近新台幣1,648億元，比去年同期成長近147％，也造成美元傳統保單的「資金排擠效應」。

同時，美元投資型保單新契約保費到7月就已創下史上歷年新高，即前7月賣的美元投資型保單已超越過去每一年的全年銷量，接下來5個月再銷售都會是持續創新高，且全年銷量有可能首度超越美元傳統型保單的銷售量。

由於壽險公司面臨接軌IFRS17的最後關頭，對利率敏感型保單都會採相對保守的態度，加上考慮未來可能會升息，保戶也會有些觀望，認為未來投保，保單預定利率會更高，都會影響現有美元傳統保單的買氣。

據統計，前7月美元傳統型保單的新契約保費前三名，第一名是南山人壽有約新台幣398億元，但比去年減少逾20％的業績；第二名是中國人壽，有約362億元，比去年同期小幅成長1％多，第三名即是國泰人壽的207億元，也比去年同期減少44％以上。

美元投資型保單前7月銷量第一名是國泰人壽，有約新台幣443億元左右，同比成長近137％，第二名是台灣人壽，有338億元，同比成長近473％，第三名是富邦人壽的213億元，比去年同期成長166％以上。

即可明顯看出是壽險公司銷售策略的轉向，有刻意強化投資型保單銷售，傳統儲蓄險因利率太低推不出有競爭力的保單，利變保單則是沒有拉高宣告利率，因此賣相不如去年。

(時報資訊)