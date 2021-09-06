【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】6日韓股受到金融類股表現不佳影響，大盤走勢震盪。目前，韓股在3,200.06點，跌1點或0.03%，2021年迄今已漲近12%。同時，韓元走升。

　三星電子漲1.04%，SK海力士跌0.93%，LG化學漲3.72%，Naver跌0.33%，純網銀Kakao也大跌4.7%。

　未來資產認為，美國就業報告意外很糟糕，但市場卻認為只是短暫現象，而聯準會縮減購債計畫，可能會因為疲軟的人力市場而延後實施。

　一美元可兌換1,156.4韓元，韓元升值0.05%。2021年至今，韓元兌美元已貶值6.1%。

(時報資訊)

#韓股 #三星 #SK #LG

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29659.89 +531.78(1.83%)
14:15
南韓KOSPI
3201.83 +0.77(0.02%)
14:16
香港恆生
26116.72 +214.73(0.83%)
14:21
上證指數
3622.23 +40.49(1.13%)
14:21
深圳成指
14540.88 +361.01(2.55%)
14:21
英國FTSE
7138.35 -25.55(0.36%)
09/03
法國CAC
6689.99 -73.09(1.08%)
09/04
德國DAX
15781.20 -59.40(0.37%)
09/03

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