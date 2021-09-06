【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】6日韓股受到金融類股表現不佳影響，大盤走勢震盪。目前，韓股在3,200.06點，跌1點或0.03%，2021年迄今已漲近12%。同時，韓元走升。
三星電子漲1.04%，SK海力士跌0.93%，LG化學漲3.72%，Naver跌0.33%，純網銀Kakao也大跌4.7%。
未來資產認為，美國就業報告意外很糟糕，但市場卻認為只是短暫現象，而聯準會縮減購債計畫，可能會因為疲軟的人力市場而延後實施。
一美元可兌換1,156.4韓元，韓元升值0.05%。2021年至今，韓元兌美元已貶值6.1%。
(時報資訊)
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