【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17601.39點，漲84.47點；總計230家漲、677家跌、74家持平；委買28834155張、委賣20150069張；總成交值2622.05億元。

(時報資訊)

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