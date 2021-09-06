【時報記者張漢綺台北報導】電子權值股領軍，台股挺進17600點！儘管上周五美股因漲多震盪加劇，三大指數漲跌互見，不過Nasdaq及費城半導體指數收高，台股指數在台積電(2330)、聯電(2303)、南亞科(2408)、日月光投控(3711)、世界先進(5347)及世芯-KY(3661)等半導體，以及蘋果概念股玉晶光(3406)等續強下，今天延續上周五大漲氣勢以高盤開出，不過台股指數自低點V型反轉大漲至今天，指數已上漲逾千點，高檔解套及獲利了結賣壓開始出籠，且航運類股的長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)等股價持續探底，台玻(1802)等傳產股也走弱，拖累台股指數一度由紅翻黑。

所幸晶圓雙雄力挺，且中小型股也有不錯的表現，寬魚國際(6101)、統振(6170)、M31(6643)、基勝-KY(8427)、IKKA-KY(2250)等盤中股價亮燈漲停，加上鋼鐵類股也在中鋼(2002)領軍下走高，台股指數震盪後力守17550點，截至11點40分為止，加權股價指數約17554.66點，上漲37.74點，成交量約2429.65億元，OTC指數為216.44點，上漲0.08點，成交量675.7億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲2.75%，其次是百貨類股及半導體類股，分別上漲0.79%及0.67%，表現較差者為玻璃類股、航運類股及觀光類股，其中玻璃類股下跌3.07%，航運類股下跌2.66%，觀光類股下跌1.62%；上櫃部分，表現最佳鋼鐵類股，上漲1.1%，表現最差為航運類股，下跌1.99%。

就技術面來看，上周台股在半導體領漲下，指數持續反彈，終場加權股價指數以17516.92點作收，累計一周上漲306.99點，漲幅約1.78%，周K連二紅，日均量為3357億元；OTC收盤指數為216.36點，累計一周上漲1.79點，漲幅為0.83%，周K收紅，日均量892.28億元。今天台股在晶圓雙雄持續走高帶動下，指數開高，不過由於短線漲多，盤中指數震盪加劇；上周台股指數在季線一度遭遇空方阻擊，但是馬上反撲成功，站穩季線，周線KD成功在50完成黃金交叉，意謂中期行情可期；然上櫃指數漲幅雖然高，在220點附近阻力不小，恰說明近期股市由大型電子股主導的市況，由於技術面突破關口，台股指數有機會再向上挑戰8月初高點。

分析師表示，美國Delta疫情升溫，使近期就業、零售等經濟數據低於預期，FED言論轉向鴿派，激勵美股持續走揚，台股上周在半導體權值股的助攻下，成功收復季線，整體技術線型轉佳，隨著台灣疫情改善，政府五倍券補貼措施即將上路，有利刺激內需，但近期製造業上游漲價、下游需求雜音頻傳，操作難度增加。

不過，考量歐美陷入抑制通膨與持續穩經濟兩難，加上Delta疫情肆虐，科技產業景氣第4季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動等，且目前已反彈至前波起跌點，預期指數空間有限，類股表現分化，建議擇優選股，以高殖利率概念股，業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽晶圓、Server供應鏈及新能源電動車概念股為主。

聯電(2303)受到4G/5G手機、SSD、數位電視等所帶動，28nm成為全公司最大營收貢獻來源，而價格調整、產品組合和成本結構持續優化，抵銷掉新台幣匯率升值不利影響；進入2021年第3季，整體約當8吋產能預期季增1%，稼動率將維持在103%-104%高檔水準，毛利率可望再爬升；譜瑞-KY(4966)專攻高速傳輸介面與高速顯示器方案，第2季財報亮眼，營收與毛利率均超越預估，第3季憑藉電競與商用機種需求穩健，以及高速傳輸介面、SIPI搭售業務與TCON需求不墜，營收持穩向上；均是可逢低佈局標的。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意