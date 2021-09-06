歐美第二季財報因景氣復甦驅動，繳出亮眼表現，金融業獲利更已連續兩季呈現翻倍增長，且超過90％的金融業財報表現優於市場預期，在營運展望維持樂觀下，有助其發行的金融次順位債表現，尤其企業體質佳，有利穩健投資布局，可首選金融債基金。

投信法人表示，金融次順位債多由成熟國家大型金融機構所發行，資產品質無虞，又相較同屬投資等級的投資級公司債更具息收優勢，今年以來儘管市場歷經變種病毒、通膨升溫疑慮等不確定性干擾，表現依舊穩健，成為投資級債中，唯一繳出正報酬資產，顯見其持續受資金青睞，不失為把握產業投資行情，又滿足波動控管、強化收益能力等需求的穩健投資首選標的。

群益全球策略金融收益債券基金經理人徐建華指出，觀察第二季美歐企業財報公布概況，以S&P500中的金融業來看，財報優於預期的比重近95％，較指數平均87％明顯優異。道瓊歐洲600成分股中的金融業，也有近80％財報表現優於預期，同樣較指數平均65％來的高，且獲利年增率，無論是美國還是歐洲，第一及第二季金融業都繳出超過100％獲利成長率。

由此顯見金融業已自疫情打擊當中恢復，加上先前美國23家參與壓力測試的銀行，在嚴重衰退情形下，普通股一級資本比率達10.6％，遠高於最低要求的4.5％，代表其體質穩健。因此其所發行的金融次順位債品質無虞，在當前市場還有些許不確定性存在的環境下，穩健性質可望續獲市場青睞。

徐建華認為，從金融次順位債的資產特性來看，具備高息收和低存續期間的特性，不僅殖利率水準在主要投資等級當中居第一、接近3.7％，存續期間近5年也明顯較短，代表利率敏感度較低，對利率上行為債券帶來的影響更具抵禦能力，可望持續資金配置，不失為現階段既想顧及收益，又兼顧波動管理的首選標的。

(時報資訊)