【時報編輯李慧蘭綜合報導】台股今日小幅開高後，盤初在晶圓雙雄漲跌互見、航運疲弱不振之下，一度跌破17500關、回測5日線，所幸聯電(2303)小幅整理後再度重回盤上，加上鋼鐵軍團、生醫族群、百貨貿易等類股強勢挺升，拉抬大盤於9:30後再度重回高檔，隨後持續於高檔震盪。

其中，百貨貿易類股今日在潤泰全(2915)一度強攻逾8%帶隊下，引領統領(2910)、農林(2913)、日成-KY(4807)、統一超(2912)、富邦媒(8454)等連袂揚升，拉抬百貨貿易類指一度漲逾1%，名列類股漲幅前三。

潤泰全基本面、技術面、籌碼面皆美，今日盤中股價衝127.5元，再寫新高，扮演百貨股零頭羊。潤泰全上半年業績亮眼，EPS達19.16元，較去年同期的7.62元大幅躍增，而受惠歐美陸續解封、國內降級，量販零售事業可望進入旺季，業績不看淡。籌碼面，外資上周累計買超660張、本土自營商也買超270張、投信買超2張，整體偏多。技術面，潤泰全近兩周僅一個交易日收黑，其餘皆漲，短均目前皆成線上升走勢。潤泰全業內外皆好，本業在紡織事業體質改善下，有望由虧轉盈，加上量販中和大潤發、零售代理營運穩健，本業營運可望提升；業外則受惠南山人壽挹注大增，今年獲利可期。

富邦媒7月營收同期新高、前7月再締新猷，後續仍有開學潮、中秋節、五倍券等諸多題材，另獲納台灣50成分股，今日股價持穩盤上，相對大盤穩健，企圖拿回5日線。富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，7月合併營收71.7億元、年增39.6%，再創新高，前7月合併營收約477.9億元，年成長32.5%，亦寫同期新高。此外，受惠中秋節連假將近，富邦媒旗下momo購物網8月至今生鮮食材買氣年增逾倍、烤盤等備品年增亦高達約2倍，增添業績動能。籌碼面，上周外資賣超458張、投信賣超128張、自營商買超14張，三大法人合計賣超572張，整體籌碼面相對偏空。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意