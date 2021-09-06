環保署結合10大品牌及5大電信業者共同推動「手機回收行動計畫」，規劃舊機換新機、折價優惠、電子禮券等廢手機/舊手機回收活動，在民眾回收時由專人、線上引導移除個人資料及還原初始設定，為民眾打造更多元、便捷又安心的回收環境。

環保署統計去年手機回收率約為5.2％，仍有提升空間。為促進手機回收循環再利用，今年邀集10大手機品牌廠商及5大電信業者參與手機回收行動計畫，建立回收目標並提供回收誘因，並協助民眾抹除手機個人資料，收取回收廢/舊手機及追蹤廢手機處理流向等。企業展現社會責任紛紛響應，以回收政策、回收行動、回收成效及資訊揭露等四大面向提出執行方向，共同建置近3,000個回收點，以110年回收率達到10％為目標。

值得注意的是，本屆東京奧運的獎牌都是由回收的廢手機及各類電子產品製成，因手機內含稀貴金屬，每100支手機約含有1.1克的金、6.3克的銀及1,000克的銅，具回收再利用價值，但因屬於單價高體積小的電子產品，民眾回收容易產生個人資料安全的疑慮，導致放置在家中不輕易排出，環保署希望透過強化回收便利性及安心交付的回收管道，提高民眾對於廢手機的回收意願。

環保署呼籲，請民眾定期檢視家中壞掉或不再使用的手機，讓資源再利用；考量回收安全性，民眾送回收時應儘量維持手機完整度，並自行先刪除個人資料，避免個人資料外洩，可將手機設回原廠設定，或至各品牌手機官網或門市查詢刪除個人資料方式；刪除個人資料後將廢手機交付清潔隊、電信業及手機品牌門市管道回收。廢手機回收工作需要業者及民眾一起動起來，共同推動創造循環新價值，持續擦亮資源回收王國這塊金字招牌。

(時報資訊)