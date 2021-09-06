工業電腦廠研揚（6579）拿下AI智慧零售專案大單，與美國當地布建「得來速」設施的指標廠商合作，陸續進行「得來速」設備更新，明年安裝規模估達5,000台。

研揚表示，新冠疫情持續延燒，逐漸改變民眾生活習慣，藉由「得來速」點餐為減低傳染的方法之一，再加上透過應用AI科技進行大數據分析與即時人力分配，讓商家的服務更快速，也同時減低人與人接觸的風險，維持社交距離。

尤其是美國幅遠廣闊，「得來速」設置普及，舉凡速食、銀行、藥局、葡萄酒鋪、咖啡店、花店等，都常設置得來速的服務，在這種疫情嚴峻的時代，「得來速」更使用在快篩站。不僅可以降低人群接觸，也可以讓購物更快速便利。

研揚指出，此次合作廠商專門布建「得來速」設備，公司在北美歷史已超過50年，提供完整系統整合方案。由於AI應用崛起與使用越來越普及，相關應用開始加速導入在智慧零售相關領域，今年初雙方即進行構想及提案。

研揚產品經理余卓岳表示，研揚產品BOXER-8221AI結合AI技術搭配攝影機，在「得來速」的點餐站進行AI分析，主要應用在針對車輛辨識及統計，商家也可以設定條件，並依照車輛屬性來進行餐點準備計畫。今年以來已在美國安裝達數百台，預計明年會達到5,000台的安裝場域。

(時報資訊)

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