因應下半年逆勢展店大量的人力需求，樂多多集團將擴大徵才，釋出1,200個以上包括儲備幹部、超級店長、訓練店經副理、展店店長，月薪50,000至80,000元的經營幹部職缺，以及區主管、日式鍋物韓式鍋物主廚、新品牌主管、資訊、行銷、工程、法務、教育訓練專員及主管的職缺，並訂於9/10與9/24二天於肉多多火鍋台北古亭店舉辦聯合招募，樂多多集團表示，觀迎因疫情影響到工作生計的餐飲從業人員加入樂多多團隊一起築夢。

疫情趨緩，樂多多集團再次啟動原訂5月的拓點展店計畫，鎖定有發展潛力的地區，5月下旬開始在基隆、台中中科、彰化、員林、高雄仁武等地，一個月內開出5家直營門店搶市，預計年底再開6家直營店，不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率。而樂多多集團內部訂出年底前新舊品牌展店數為30家，展現強烈擴大市占的企圖。

肉多多火鍋這一波展店規劃，選擇深耕非主要商業區，樂多多集團董事長林少鈞表示，三級警戒期間僅提供套餐外帶，發現包括樹林、新莊與中壢等非餐飲業傳統主戰場，週末的單日營業額竟然可以突破20萬元，因此也很看好接下來基隆、彰化與高雄仁武的展店佈局。除了原有的肉多多火鍋、饌和牛、明水然無菜單鐵板燒與狂一鍋，樂多多集團同時將規劃發展出日系、韓式餐飲品牌，以及看好宅經濟的商機，集團也著手在規劃開發全新的營業模式，包括手工水餃專賣店與居家料理包。

受疫情影響，不少餐飲業者選擇蟄伏、休業，樂多多集團旗下的肉多多火鍋反而積極推動外帶買一送一、肉量炸裂等行銷活動，帶動商機，不但在網路上維持高度聲量，推出新菜單爆炒系列湯頭之後，回頭客超過8成，期間集團APP更凝聚增加了近30萬名新會員加入，門店的運作動能也因為即時轉型，讓同仁的工作權利受到保障。

(時報資訊)