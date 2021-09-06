【時報編輯張嘉倚綜合報導】在迎來新冠疫情本土病例+0的佳音後，觀光業者原本預期中秋長假為營運點燃小小火花，但台灣暴出Delta變種病毒案列，澆熄業者期待。台股今日走高，沿5日線震盪，觀光類股跌幅約1.5%，王品(2727)、雄獅(2731)、新天地(8940)、鳳凰(5706)、美食-KY(2723)等多檔個股跌幅皆超過2%；六福(2705)、晶華(2707)、寒舍(2739)、雲品(2748)也受賣單調節，僅有夏都(2722)、第一店(2706)站盤上。

雖然疫情警戒降至二級、餐廳開放內用，民眾用餐去處選擇增加，飯店外帶外送業績大幅下降，晶華、喜來登、寒舍艾美、萬豪等量體大的北市觀光飯店，餐飲營收較開放前掉更多。

先前晶華董事長潘思亮在股東會上表示，今年疫情對觀光餐旅業衝擊遠超過去年，國際觀光飯店現今處境像「被放棄的二度重症病人」。他並表示，振興券好比疫苗，但打疫苗對重症病人無效，政府要即刻紓困且薪資補貼才能救產業。

政府掏錢紓困，除了振興券之外，今年還有國旅、好食券等加強火力，力拚觀光業起死回生，不過疫情未穩定下，國人對餐飲旅遊仍持謹慎態度，振興措施能為觀光業產生多大作用有待觀察。

周一台股陷入多空糾結，指數翻黑又上拉，類股跌多漲少，鋼鐵股成多方代表，玻璃、航運、觀光股成苦主，賣壓出籠下，苦吞逾1%以上跌幅。台股在外資大幅回補買超下，上周單周指數大漲306點收17,516點，由於指數已來到高檔超買區，大漲空間有限，不宜過度追高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意