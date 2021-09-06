【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國全經聯(FKI)組織6日最新統計報告，韓國產品在中國大陸失勢，因韓企在2020年的整體銷售業績不但沒有增加，反而還比4年前要減少近7%。

韓國全經聯指出，百大韓企中有30家在中國大陸的業績，2020年為117.1兆韓元，約1010億美元，要比2016年減少6.9%。其中，包括三星電子、現代汽車與其它前28家大韓企的中國大陸營業額，占自己總營收比重，也從4年前的25.6%降至2020年的22.1%。

韓貨不吃香的原因要歸咎於，韓國產品熱度不再需求大減，以及中國大陸本地企業崛起，市場競爭力加劇所致。同時，韓企在2020年對中國大陸的直接投資額，也年減約23%。

仔細計算下，韓企在中國大陸的營收衰退，獲利跟著受到衝擊。韓國公司在中國大陸所賺的淨利率，從2016年的4.6%，降至2019年的2.5%。

韓企在中國大陸財務數字難看，代表韓國汽車、智慧手機、化妝品與其它商品正在這個全世界人口數最多的國家流失中。

預計2021年前3季，韓國汽車在中國大陸的市占率，估從2016年的7.7%減至4%，至於化妝品也從27% 狂掉至18.9%。智慧手機更慘，2016年還有4.9%，現在已跌至不到1%。

韓國全經聯指出，光靠韓企單打獨鬥已經不夠，需要中央出面，讓首爾與北京政府就雙邊自貿協定的服務與投資項目，再達到一定協議才行。

(時報資訊)