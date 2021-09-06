【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數216.57點，漲0.21點；總計217家漲、428家跌、88家持平；委買6899317張、委賣4366913張；總成交值603.74億元。

(時報資訊)

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