【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17538.00點，漲21.08點；總計223家漲、650家跌、106家持平；委買27694465張、委賣19058367張；總成交值2141.63億元。

(時報資訊)

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