經濟部技術處以科技專案支持工研院與國內熱熔膠廠商德淵企業合作，研發國內首創生物可分解熱熔膠材；該產品具有高環保、高安全、易加工及產品使用週期結束後可被微生物分解特性，可應用於生分解標籤膠、衛材膠、包裝膠等相關產品，協助國內廠商突破生物可分解塑膠技術門檻，提升塑膠產業國際競爭力。

隨著環保意識興起，塑膠產品回收再利用是發展關鍵，可口可樂等品牌大廠紛紛承諾在2025年達到全面採用可重複使用、可回收、或生物可分解塑膠，塑膠產業也同樣面臨綠色轉型壓力。工研院與德淵企業共同開發環保熱熔膠材，以生物可分解塑膠取代石油為原料，有效降低產業對石油資源的依賴，並解決傳統膠材無法自然分解或回收再利用的難題，協助臺灣產業轉型升級。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，臺灣為出口導向國家，面對品牌大廠對綠色產品的要求，工研院積極協助臺灣產業接軌全球綠色供應鏈。熱熔膠材為加熱融化使用的黏著材料，具有無溶劑、施作方便、固化速度快、效率高特性，廣泛應用於印刷、包裝等領域，為協助產業開發環保熱熔膠材，工研院透過調控生物可分解膠材及纖維素配方，加速材料生分解速率及內聚力，並以特殊分子結構設計，使膠材可在80度低熔點施作，在牢度及黏著度也有優異表現，目前已通過產品應用驗證，為業界提供低碳排、永續的環保材料，搶占國際市場先機，創造新的經濟成長動能。

德淵企業董事長蕭向志表示，隨著歐盟碳關稅即將啟動，各大品牌紛紛尋找低碳解方。德淵宣示集團自主節能減碳，並積極開發環保商品，協助客戶落實低碳環保。近年來德淵投入開發生物可分解膠材，成為臺灣也是亞洲地區首家同時取得德國標準化學會DIN（Deutsches Institut fur Normung e.V.）兩項生質標章的熱熔膠廠商，並即將完成生物可分解及可堆肥標章認證。透過與工研院合作開發生分解熱熔膠材綠色環保材料，展現德淵在生物相關熱熔膠領域的技術實力及承諾。

(時報資訊)

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