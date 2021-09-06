全球智慧安防領導品牌晶睿通訊（3454）持續布局海外市場，近期拓展亞太市場大躍進，第三季聚焦泰國市場大有斬獲，成功為今年8月泰國曼谷全新啟用之捷運紅線提供智慧安防解決方案，為此，泰國總理巴育還親自主持視訊啟動儀式，顯示其對當地交通的重要意義。

甫落成的泰國曼谷捷運紅線是泰國的交通命脈，一路從Bang Sue站向北延伸至Rangsit站（26.4公里），向西延伸至Taling Chan站（14.6公里）。此路線於2021年8月2日起試營運，提供免費搭乘服務，預計於今年11月起正常收費，此條全新的交通動線也有晶睿的貢獻。

晶睿表示，車載球型網路攝影機係安裝於橫跨泰國曼谷城市及郊區的捷運紅線車廂中，攝影機於移動環境下，依然可維持清晰視角，安防視野大幅提升，為乘客帶來安心、舒適的乘車體驗。

晶睿車載球型網路攝影機成功打進曼谷全新捷運紅線，晶睿表示，此專案共配置了570台車載球型網路攝影機MD8563-EH於四節車廂型及六節車廂型列車。其中，10列四節車廂型列車部署180台攝影機，每列車廂分別配置18台攝影機；15列六節車廂型列車則部署390台攝影機，每列車廂採用26台攝影機。

晶睿表示，為提供更安全的交通運輸環境，晶睿開拓了新產品線，包含車載球型網路攝影機MD9560-H及車載魚眼網路攝影機FE9391-EV（M12），可適用於室內車廂或車輛的狀況監控，而戶外機種MD9582-H亦可適用於車前及戶外監控，三款機種皆具備更優異的影像壓縮技術及紅外線燈，可望為營運再添動能。

晶睿通訊的車載球型網路攝影機適用於公車、捷運、火車等交通工具，MD8563-EH具備防破壞IK10等級金屬外殼，且符合EN50155標準、通過IP67防水等級堅固設計測試，可承受惡劣環境的操作環境，如：衝擊、振動、濕度、灰塵和溫度波動，讓運輸系統於移動過程保持穩定。此外，內建WDR Pro功能，即使在高對比的環境中，仍保有高度可見性，而透過第二代智慧型影像串流技術，頻寬效率更加優化，且提供人性化的觀看視角，可即時了解車廂長廊狀況。

(時報資訊)

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