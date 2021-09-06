【時報記者王逸芯台北報導】MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股杰力(5299)8月營收連續6個月營收創歷史新高紀錄，累計前8月也同創新高，下半年MOSFET短缺難解，筆電需求緊張恐要到第四季才有望趨緩，杰力營運持續不淡，杰力今開高走低，盤中回到平盤附近震盪。

杰力受惠筆記型電腦需求持續強勁，8月營收2.52億元，月增加0.41%、年增加56.6%，已經連續6個月營收創歷史新高紀錄。累計前8月營收17.8億元、年增加48.5%，亦是寫下歷史新高。

在居家辦公、遠距教學趨勢延續下，筆記型電腦市場大好，帶動杰力營收已經連續6個月寫下歷史新高。全球筆電今年上半年在上游供應鏈缺料持續擴大下，出貨動能大幅受壓，研調單位預期第三季在戴爾、惠普、聯想、宏碁(2353)、華碩(2357)等品牌廠衝刺旺季出貨下，缺料恐再進一步惡化，預計該狀況可能要到第四季才會有機會趨緩。

目前不僅終端市場需求旺，下半年全球MOSFET供不應求狀況難解，目前馬國儘管當地IDM復工，但多以供應車用市場為主，使得消費性市場需求更緊張，MOSFET下半仍有上漲空間，杰力營運仍有持續向上空間。

(時報資訊)

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