【時報記者張漢綺台北報導】光學鏡頭廠大立光(3008)8月合併營收為40.11億元，為今年1月以來單月新高，大立光執行長林恩平表示，缺料問題嚴重，目前看起來，9月高於8月；美系外資擔憂手機鏡頭競爭日益激烈，且手機鏡頭規格升級已見頂峰，給予大立光「賣出」評等。

蘋果新iPhone挹注，降低了越南等東南亞國家因疫情嚴重封城封國，致使AP等元件及模組等缺料問題惡化衝擊，大立光8月合併營收攀升至40.11億元，回到40億元關卡，月增5.47%，年減20.29%，為今年1月以來單月新高，累計前8月合併營收為297.44億元，年減16.28%。

林恩平表示，現在看起來，9月高於8月，不過，原訂年底出貨8P的兩家客戶因為元件缺料遞延到明年出貨，下半年多是低規格6P及7P鏡頭，希望透過良率及稼動率拉升毛利率。

大立光近期申請設立以生產車載頭為主的子公司「大根光學工業」，希望集中資源佈局車載鏡頭市場，並藉由智慧型手機鏡頭與車載鏡頭雙軌發展，為營運增添動能。

美系外資最新報告指出，大立光在2015年到2020年營收分別為年增22%/年減13%/年增10%/年減6%/年增22%/年減8%，並保持高毛利率，儘管如此，我們觀察到2017年到2019年的毛利率頂峰為69%，2020年降至67%，有鑑於手機鏡頭競爭日益激烈，且手機鏡頭規格升級已見頂峰，大立光今年第1季及第2季毛利率為65%/60%，呼應了我們對大立光的擔憂，給予大立光「賣出」評等，目標價為2404元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意