【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】近幾個月來，美國零售類股的表現落後大盤，但隨著「返校季」到來，強勁的銷售力道可望為該國零售業帶來加速成長的動能。

　本季以來，包括亞馬遜在內的標普500零售股指數僅上漲約2%，同一期間標普500指數已上漲6%。

　梅西百貨和沃爾瑪等零售商在上修美國市場的全年營收預測時，都提到了樂觀的開學銷售數據。

　進一步的銷售數據和美國8月零售報告預計將在本月晚些時候發布。

　在經過長達數個月的遠端學習後，今年美國大多數學校都已經或即將恢復到校上課的教學模式。

Federated Hermes首席股市策略師Phil Orlando表示，近幾個月來，零售股和其他一些與經濟相關的價值股表現落後成長股，但這種趨勢可能改變，零售業將在此迎來第二次順風，並持續暢行到年底、甚至一直到明年初。

　他並表示，年底節日購物旺季和返校季的銷售有很強的關聯性。

　本季以來標普價值股指數上漲約2%，而成長股指數已上漲逾8%。

　Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，由於是與去年比較，投資人對於返校季的銷售看法樂觀。他表示，今年返校季會比去年強勁許多，這是毋庸置疑的事，且是預料中的事，現在零售股股價仍比6個月前高。

　北極星投資管理公司投資長Eric Kuby則表示，供應鏈問題可能拖累一些零售商。我們的操作假設是這樣的情況不會惡化，他們非常努力處理供應鏈問題，以確保產品能上架。

　Kuby並表示，一些大型零售商的股價表現優於大盤，因此投資人可能需要尋找物美價廉的標的。「我們尚未出售任何零售股，但我們最喜歡的零售股是百業業者Target，這是一檔很棒的股票，但並不便宜」。

　Target今年以來股價已上漲約39%，優於同一期間標普500零售股指數上漲約14%。

　他並表示，與產品相關的公司股票可能有更大的發揮空間，例如該公司持有的辦公用品製造商ACCO Brands。此外，投資人的注意力將越來越轉向年底的節日銷售旺季，而這將是焦點所在。

(時報資訊)

#零售類股

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29659.89 +531.78(1.83%)
14:15
南韓KOSPI
3201.83 +0.77(0.02%)
14:16
香港恆生
26116.72 +214.73(0.83%)
14:21
上證指數
3622.23 +40.49(1.13%)
14:21
深圳成指
14540.88 +361.01(2.55%)
14:21
英國FTSE
7138.35 -25.55(0.36%)
09/03
法國CAC
6689.99 -73.09(1.08%)
09/04
德國DAX
15781.20 -59.40(0.37%)
09/03