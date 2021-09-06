【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】近幾個月來，美國零售類股的表現落後大盤，但隨著「返校季」到來，強勁的銷售力道可望為該國零售業帶來加速成長的動能。

本季以來，包括亞馬遜在內的標普500零售股指數僅上漲約2%，同一期間標普500指數已上漲6%。

梅西百貨和沃爾瑪等零售商在上修美國市場的全年營收預測時，都提到了樂觀的開學銷售數據。

進一步的銷售數據和美國8月零售報告預計將在本月晚些時候發布。

在經過長達數個月的遠端學習後，今年美國大多數學校都已經或即將恢復到校上課的教學模式。

Federated Hermes首席股市策略師Phil Orlando表示，近幾個月來，零售股和其他一些與經濟相關的價值股表現落後成長股，但這種趨勢可能改變，零售業將在此迎來第二次順風，並持續暢行到年底、甚至一直到明年初。

他並表示，年底節日購物旺季和返校季的銷售有很強的關聯性。

本季以來標普價值股指數上漲約2%，而成長股指數已上漲逾8%。

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，由於是與去年比較，投資人對於返校季的銷售看法樂觀。他表示，今年返校季會比去年強勁許多，這是毋庸置疑的事，且是預料中的事，現在零售股股價仍比6個月前高。

北極星投資管理公司投資長Eric Kuby則表示，供應鏈問題可能拖累一些零售商。我們的操作假設是這樣的情況不會惡化，他們非常努力處理供應鏈問題，以確保產品能上架。

Kuby並表示，一些大型零售商的股價表現優於大盤，因此投資人可能需要尋找物美價廉的標的。「我們尚未出售任何零售股，但我們最喜歡的零售股是百業業者Target，這是一檔很棒的股票，但並不便宜」。

Target今年以來股價已上漲約39%，優於同一期間標普500零售股指數上漲約14%。

他並表示，與產品相關的公司股票可能有更大的發揮空間，例如該公司持有的辦公用品製造商ACCO Brands。此外，投資人的注意力將越來越轉向年底的節日銷售旺季，而這將是焦點所在。

(時報資訊)