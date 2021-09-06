【時報記者沈培華台北報導】感測元件大廠光磊（2340）隨著客戶於旺季拉貨，8月營收回升到6億元以上水準，為近7個月新高，年增逾二成；光磊上周召開法說會，總經理黃年宏表示，感測產品受惠公司在智能手錶市占率逾五成，審慎樂觀下半年市場景氣。

隨著穿戴裝置感測元件產品需求步入傳統旺季，以及客戶今年有新產品推出，光磊7、8月營收持續增溫，今年8月營收回升到6.04億元、月增3.57%、年增23.18%，今年1~8月營收為41.56億元、年增18.07%。

法人預期，光磊第三季營收有機會挑戰季增3成，也比去年同期小幅成長，整體下半年可望逐季成長；下半年毛利率也有機會比上半年上揚。

光磊公司對明年及後年看法也仍正面。隨著大股東日亞化的資金到位，公司也預計投資8億元，用於擴產以及建置高性能光耦元件等產能。目前能見度看到明年以後，並預計明年下半年高階產品的效應開始顯現。

光磊預計投資8億元擴產，且未來會繼續投資；預計明年上半年新產能拉升上來，感測元件產能提升3成以上為目標。公司最近已開始跟客戶討論明後年的專案及訂單，預期2022年營收還有30%以上成長力道。接下來也將持續調整產品組合、提升高毛利產品比重、優化毛利率及獲利表現。

光磊上半年營收29.67億元，年增率16.73%；毛利率約32%，優於去年同期的28%；稅後淨利4.28億元，EPS 1.16元，年增約127%。產品比重來看，感測運用占產能70%；照明約占15%，系統占比約15%。

(時報資訊)

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