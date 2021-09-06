Hyundai-KIA 集團的最高級品牌 Genesis 於 9/2 的時候，通過現場直播發布其願景宣言「Futuring Genesis」，同時面對汽車産業脫離內燃機的浪潮之下，Hyundai 集團將首先從高檔車開始轉型。到2030年將停止銷售 Genesis 純燃油車款，2025年以後上市的全部車型均為純電動汽車（EV）和燃料電池車（FCV）。

影片還藉此機會展示了該品牌首款基於電動汽車專用平台 E-GMP（Electric-Global Modular Platform）的車款 GV60。

從 2025 年開始， Genesis 將全部採用純電動系統、不再推出純燃油車款。為了推動向電氣化的轉變，Genesis 將專注於涉及燃料電池和電池電動汽車的雙電氣化戰略。Genesis 將致力於開發純電動技術，例如具有更高功率輸出的新型燃料電池系統以及有助於提高效率的電動系統。此外，Genesis 將致力於構建下一代技術，從鋰離子電池中汲取更好的性能和效率。

伴隨雙電動化戰略，Genesis 宣布了到 2035 年追求碳中和品牌的目標。這是 Hyundai-KIA 集團首次宣布轉型，並將鞏固其作為豪華車品牌領導者的地位。Genesis 將創新其整個價值鏈，從原材料、車輛和零件開始，擴展到所有工作場所和生產工廠。為實現碳中和，到 2030 年 Genesis 將成為 100% 零排放汽車品牌，目標是打造由 8 款車型組成的 EV 產品線，預計全球年銷量將達到 400000 輛，將會是 2020 年的 3 倍以上。

HYUNDAI-KIA 集團加速「去碳化」，GENESIS 宣布 2030 年停售燃油車（圖／CarStuff）

2015年建立的 Genesis 品牌，目前在韓國、北美、歐洲及中國大陸等市場上銷售，2020年的全球銷量約為13萬輛，在 Hyundai 品牌銷量中所佔的比例為3％。因此從 GV60 開始，Genesis 將繼續通過其純電產品線與客戶以及作為奢侈品牌的司機提供更多元的互動，新架構將把大膽的技術和令人驚嘆的設計融入其車輛中，提供真正注重細節的體驗。

Genesis 在線上影片中也展示了未來車輛的各種概念，包括 Stage Doors，它可以在沒有 B 柱的情況下以相反方向打開前後車門。旋轉的旋轉座椅和情緒照明營造出圍繞駕駛人的舒適感，而空調系統則由受韓國“Ondol”加熱啟發的新加熱系統負責，最後還展示了一個改進的高保真音響系統，讓司機和乘客感覺就像他們坐在管弦樂隊的舞台上。

HYUNDAI-KIA 集團加速「去碳化」，GENESIS 宣布 2030 年停售燃油車（圖／CarStuff） HYUNDAI-KIA 集團加速「去碳化」，GENESIS 宣布 2030 年停售燃油車（圖／CarStuff）

HYUNDAI-KIA 集團加速「去碳化」，GENESIS 宣布 2030 年停售燃油車（圖／CarStuff） HYUNDAI-KIA 集團加速「去碳化」，GENESIS 宣布 2030 年停售燃油車（圖／CarStuff） Hyundai-KIA 集團為加快擺脫燃油車型，不斷增加研發費用。2020年12月宣佈今後5年將把純電動汽車和燃料電池車款等相關開發投資提高到14.9萬億韓元，比去年同期奠定的計劃增加4成。新增資金用於開發延長續航距離的新一代電池和氫燃料電池技術。另一方面 Hyundai-KIA 集團還表示，佔整體銷量大部分的「Hyundai」品牌目前將繼續開發和銷售汽油車。

(時報資訊)