多有知名餐廳、糕餅店面進駐的台中單元三重劃區永春東七路，路段上最高樓層新案「大境豐藝」，甫成屋今年就見轉手一致獲利，由實價資訊發現，像是今年5月交易的3樓戶以1910萬元成交，讓持有僅一年多的賣方賺了282萬元；6月成交9樓戶賣在2300萬元，也讓買了一年半的前一手獲利227萬元，而此筆9樓戶交易單價為40.7萬元，攀上4字頭也成為社區第5高單價水位。另外像7樓亦已獲利180萬元，而14樓戶已轉手兩次，都讓賣家賺得價差，價格也從前年10月的1690萬元，增值160萬元來到1850萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「大境豐藝」位永春東七路、向上路三段口，鄰近知名蛋黃酥店不二糕餅，規劃地上24樓，為該路段的最高樓層住宅社區指標，戶數為96戶，目前平均單價逼近4字頭，也為區域新屋行情，所屬單元三重劃區，緊鄰黎明商圈舊市區，也與公益路飲食商圈近，亦有綠地、交通、生活採買機能兼具，身價相當抗跌。

今年「大境豐藝」揭露歷次明細交易

另外，有禾布可行銷公司副總經理黃亭凱說明，該區塊周邊有如陸府、開富力建設的別墅，也有舊大樓社區，而像「大境豐藝」這類新屋賣相好，總價又沒有透天那麼高的物件，更能脫穎而出，且預售時期的單價低於36萬元的水位，在該處新案林立、宜居氛圍下亦相對平實，一樓有銀行進駐又顯與金庫為鄰，住在金庫上的好兆頭，增添買氣也讓社區有其增值空間。

(時報資訊)