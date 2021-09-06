【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)調漲代工價格，美系外資將台積電目標價大幅調高至1014元，為第二家目標價逾千元的外資。台積電今天股價持續走高，早盤一度漲8元至628元，再創6個多月來新高。

晶圓代工產能供不應求，聯電與世界先進今年來已多次調漲代工價格，客戶證實，台積電8月也跟進漲價，7奈米及5奈米先進製程價格調漲7%至9%，其餘成熟製程大漲約20%。

法人普遍看好，台積電受惠代工價格調漲，明年毛利率應可維持在50%以上水準，每股純益可望達26元至28元。外資連續9個交易日共買超台積電10萬9358張，並推升台積電股價走揚。今早台積電股價持續攀高，支撐台股續漲。

隨著台積電調漲代工價格，多家外資調升營運預期以及目標價。一家美系外資預期，晶圓代工產能供不應求情況可能延續到後年，台積電明年及後年將持續逐年調漲代工價格，並將台積電目標價一舉調高至1014元。

台積電預計將於本周五(9月10日)公布8月營收，預計9月16日除息2.75元。

台積電基本面佳，第三季營收估季增約11%，再創新高。台積電7月合併營收1,245.5億元，月減16.1%，較去年同期增加17.5%。隨著大客戶蘋果最新A15處理器放量生產，市場預期台積電8月和9月營收將回升。

(時報資訊)

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