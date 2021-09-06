【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數217.20點，漲0.84點；總計269家漲、329家跌、99家持平；委買6546382張、委賣4028694張；總成交值427.97億元。

(時報資訊)

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