【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17540.89點，漲23.97點；總計296家漲、527家跌、121家持平；委買25908564張、委賣17091746張；總成交值1447.85億元。

(時報資訊)

#集中市場

延伸閱讀