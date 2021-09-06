【時報記者林資傑台北報導】封測龍頭日月光投控(3711)股東常會通過配息約4.19元，今（6）日以125.4元參考價除息交易。股價開盤即以小漲0.4％的125元開出，最高上漲1.2％至126元，填息率達37.5％，早盤維持約0.5％小漲態勢持穩盤上，力拚於填息路上穩健前行。

日月光投控2021年前7月自結合併營收2928.75億元、年增達20.91％，續創同期新高。其中，封測營收1819.68億元，年增達13.79％，電子代工（EMS）營收1142.83億元、亦年增達33.06％。

日月光投控受惠封測需求動能較預期強，上半年毛利率、營益率分別提升至18.95％、9.77％，歸屬母公司稅後淨利188.15億元、年增達73.64％，每股盈餘（EPS）4.37元、優於去年同期2.54元，全數改寫同期新高。

展望後市，日月光投控執行長吳田玉先前法說時指出，客戶封測訂單需求較預期更強，動能持續至2022年，看好下半年投控營收及獲利率將逐季提升，全年營益率提升幅度可望超越目標2.5～3個百分點的高標，明年首季營運亦將優於季節性水準。

吳田玉指出，目前長期服務協議已延伸至2023年，雖然重複下單及存貨控管狀況可能存在，但應屬於局部及暫時性現象，對整體業務動能影響有限。擴產則需考量整體及均衡供給永續性，預期供需狀況最快2023年才有機會達到平衡。

法人預估，日月光投控在市場需求續強下，第三季封測營收可望季增達11～14％、毛利率同步提升突破26％，電子代工在旺季需求帶動下，營收可望季增達36～40％，營益率提升至近4％，使投控第三季合併營收季增逾20％、改寫新高紀錄。

因應半導體市場需求熱絡，日月光投控持續擴大布局、提升產能規模，旗下日月光半導體為確保高雄K27建廠進度符合目標時程，董事會決議與關係人宏璟採合建分屋方式興建，首期目標明年第三季完工，預計設置覆晶（Flip Chip）封裝及IC測試產線。

擴產計畫亦使日月光高雄廠人才需求不斷增加，預計至年底還要再招募逾2千名人才，公司對此4日舉行大型徵才活動，以設備工程師、儲備幹部、生產助理員為主，亦於K10廠區開放平日隨到隨談、主動布局鳳山、西子灣咖啡廳等據點，持續創造在地就業機會。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意