【時報編譯張朝欽綜合外電報導】戴姆勒集團執行長凱倫涅斯(Ola Kaellenius)周日指出，半導體晶片需求飆升，意指到明年全年以及2023年，汽車業可能仍然很難找到足夠多的晶片，而屆時的短缺問題應該不會那麼嚴重。

凱倫涅斯在慕尼黑IAA車展前的會議上對媒體表示，一些晶片供應商一直在討論需求的結構性問題；短缺問題可能會持續影響到2022年，情勢可能在2023年稍微緩解。

汽車業越來越依賴晶片，從對引擎的電腦管理，到緊急煞車等駕駛輔助系統。而在新冠疫情期間，汽車製造商在晶片的交貨上面臨消費性電子產業的激烈競爭，供應鏈受到干擾和中斷的打擊。

戴姆勒曾在上周表示，由於全球半導體供應短缺，預計其賓士汽車部門第三季銷售金額將顯著下降。為汽車製造商當中，最新宣布營收受衝擊的公司。

凱倫涅斯周日指出，儘管晶片短缺問題持續存在，但該公司希望半導體供應在第四季獲得改善。

兩年舉辦一次的IAA法蘭克福車展今年移師到慕尼黑，賓士汽車將展示數款全新的電動車，包括EQE的全球首演，外型將猶如已發表的EQS的縮小版，以及頂級奢華品牌Maybach的純電動概念車；另外還將對歐洲市場推出一款純電動車EQB。

(時報資訊)