【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4529元，較前一交易日升值0.48分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月6日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4529元，1歐元對人民幣7.6674元，100日元對人民幣5.8785元，1港元對人民幣0.83030元，1英鎊對人民幣8.9424元，1澳大利亞元對人民幣4.8046元，1新西蘭元對人民幣4.6139元，1新加坡元對人民幣4.8116元，1瑞士法郎對人民幣7.0595元，1加拿大元對人民幣5.1503元，人民幣1元對0.64263馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2774俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2163南非蘭特，人民幣1元對179.39韓元，人民幣1元對0.56928阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58130沙特里亞爾，人民幣1元對45.3425匈牙利福林，人民幣1元對0.58784波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9698丹麥克朗，人民幣1元對1.3248瑞典克朗，人民幣1元對1.3433挪威克朗，人民幣1元對1.28963土耳其里拉，人民幣1元對3.0870墨西哥比索，人民幣1元對5.0382泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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