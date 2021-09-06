受惠於晶圓代工漲價題材，近期台積電股價表現強勢，外資也看好繼續向上攻堅，高盛證券最新報告指出，台積電不僅2022年漲價，2023年還會再漲，因此調升目標價至新高的1014元，高盛是繼研究機構ALETHEIA後第二家將台積電目標價喊上千元的機構，引起網友們熱烈討論，不過卻有內行網友認為，從過去的記憶體、面板及航運的例子來看，被外資喊出超高目標價未必是好事，外資可能想藉此出貨給散戶，「外資有陰謀啊，這劇本都演幾次了。」

先前傳出台積電全面調漲晶圓代工的價格，先進製程漲10至15%，成熟製程漲20%，不少分析師看好，台積電此舉有助於同時提升整體營收與毛利率，而在台積電漲價的帶動下，二線的聯電與世界等廠都跟著受惠，外資圈也紛紛提高晶圓代工三雄的目標價。

觀察外資給予台積電的目標價，ALETHEIA是首家將台積電喊上千金的機構，花旗環球則給900元的目標價，如今高盛再樹立1014元的新里程碑，高盛認為，台積電掀起晶圓代工漲價風潮，加上未來5G、人工智慧及電動車等高端科技發展，預期晶圓代工需求肯定供不應求，明年甚至後年的獲利表現都將優於預期。

消息一出引起PTT網友熱烈討論，有不少人認為台積電被外資喊破千元未必是好事，外資可能想藉此機會出貨給散戶，「這劇本要玩幾遍，喊高出貨，外資賺錢真輕鬆」、「聯詠也被喊到1049，現在456.5，聯發科也喊過1200，現在919」、「一堆前例，被外資喊完直接下去」、「想想航運、記憶體、面板，哪個不是被炒過就爛掉」、「勿忘長榮」、「看到外資喊成這樣，不妙了」、「歷史的經驗，當市場都喊多時，就差不多快下來了」。

儘管如此，還是有人認為台積電的股價有衝高的空間，「股價本來就是在半信半疑中成長」、「高盛是說2025年 EPS46，目標價1千，3年後的事還很難說」、「股價還會衝高我信，但要飆這麼高太豪洨」、「股價確實可能會繼續漲，但有沒有這麼高就不一定了」。

晶圓代工族群近期股價表現強勢，台積電上周五（3日）收在620元，上周累積漲幅逾2%；聯電收在70元，單周漲7.7元，累積漲幅超過12%；世界收在158.5元，上周累積漲幅逾6%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意