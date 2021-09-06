我國機械出口市場以中國大陸及香港居首，2020年出口金額69億美元，占31.3％，由於中國大陸解封較早，自第3季起出口轉為正成長，致全年僅減0.3％，小於整體機械之6.8％；其次為美國48億美元，占22.0％，隨下半年起疫情趨緩，機械設備需求逐季增溫，致全年出口逆勢年增2.6％；對東協、歐洲及日本出口則續呈衰退走勢，各年減16.7％、19.2％及12.9％。今年1至7月各出口主要地區年增率皆呈二位數的增幅。

我國機械產業上下游供應鏈完整，產品具彈性、客製化、高性價比之競爭優勢，長期面臨中國大陸等國廠商激烈競爭，根據經濟部統計處外銷訂單海外生產實況調查結果顯示，2020年機械外銷廠商主要競爭對手，以「國內同業」占51.4％最多，較上年提高2.2個百分點，其次為陸系企業占23.8％，較上年降低1.0個百分點；日韓及歐美企業均占9.6％。

今年1-6月中國大陸機械進口市場前5大依序為日本占27.4％、德國占15.8％、美國占12.0％、南韓占9.4％、我國占5.9％。與2020年市占率比較，日本及我國各上升0.8及0.1個百分點，德國、美國、南韓則各下降0.3、0.2及1.0個百分點。在美國市占方面，前3名依序為墨西哥占15.5％、中國大陸占15.2％、日本占12.0％，我國占2.2％居第10。

(時報資訊)