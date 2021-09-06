【時報-台北電】運價減少，上周五BDI指數跌至2周低點；受到海岬型船運價出現回落，而巴拿馬型船運價持續減少，令整體運價合計損失超過1100美元，拖累波羅的海乾散貨BDI指數跌近1.5%，並觸及至2周以來低點。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌57點，收3944點，跌幅1.4%；海岬型運費指數(BCI)下跌91點，收5625點，跌幅1.6%；其平均日租金為每艘46647美元，減少760美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌44點，收作3605點，跌幅1.2%，其平均日租金為每艘32445美元，減少401美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌45點，收作3348點，跌幅1.3%。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
(時報資訊)
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