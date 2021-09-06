【時報-台北電】美國8月非農新增就業遠不如預期，影響上周五美股四大指數漲跌參半，惟台股ADR仍表現強勢，今早美股期指走勢偏空，日韓股市也漲跌互見，日股小漲、含股走弱。台股上周五在外資大舉買超320億元助陣下，電子族群攜手金傳強攻，終場大漲上漲197.16點，收復季線及17500關，今早受國際股市偏空影響，三大期指率先全面開低，台指期跌0.34%、電子期跌0.17%、金融期跌0.3%，隨後大盤開高17.13點、為17534.05點。在台積電、鋼鐵股續強，而聯電及航運族群回弱之下，大盤指數於17550上下對峙。

主要權值股表現上，台積電(2330)開高為623元、矽力-KY(6415)開高在4,160元、大立光(3008)開高為2,750元、鴻海(2317)開平在112.5元、聯發科(2454)開低為907元、聯電(2303)開低為68.9元。

美股上周五受8月非農新增就業創今年1月以來最差、遠遜於市場預期衝擊，十年期美債殖利率攀升，美股四大指數漲跌參半，終場道指跌74.73點，或0.21%，收35,369.09點；那指漲32.34點，或0.21%，收15,363.52點；標普500指數跌1.52點，或0.03%，收4,535.43點；費半指數漲19.6點，或0.57%，收3,430.9點。個股方面，蘋果漲0.42%、美國運通跌1.7%、應用材料漲1.03%、美光跌0.24%、NVIDIA漲2%；台積電ADR漲2.63%、日月光ADR漲1.81%、聯電ADR漲6.38%、中華電信ADR持平。累計一周，道指跌0.24%、標普500指數漲0.58%、那指漲1.55%、費半指數跌0.16%。

台股上周五受惠外資大舉買超助陣，激勵晶圓雙雄領攻半導體族群，多頭信心大振，除了電子相關群起而上，金傳類股也積極強攻，拉抬大盤指數最高來到17540.78點，一舉收復5日線、季線，攻回17500關，惟航海王落難收黑，終場大盤收17516.92點，上漲197.16點，總成交值增至3613.05億元。累計一周，大盤上漲306.99點、漲幅1.78%，周線連二紅。籌碼面，上周五外資買超320.8801億元、為歷史第九大買超金額，投信買超8.6449億元，自營商買超42.9386億元，三大法人買超372.46億元；累計一周，外資買超905.5379億元，投信買超2.8074億元，自營商買超100.3764億元，三大法人買超1008.72億元。

分析師表示，本周多頭可能再攻高，但容易出現套牢陷阱，建議忽略突破訊號，等待拉回；本周指數區間看1萬7300點至1萬7600點，鎖定績優電子股逢低承接。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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