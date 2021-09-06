美股上周五(3日)漲跌互見，台股今(6日)開盤上漲17.13點，以17534.05點開出，外資大幅調高台積電目標價上看千元，台積電開盤以623元、上漲3元開出後持續向上攻高至626元，漲近1%，聯電開盤小跌，與聯電結盟的頎邦大漲逾7%。

美國公布8月非農就業數據意外爆冷，遠低於市場預期，可能會影響聯準會(Fed)縮減購債時程，道瓊工業指數下跌74.73點，跌幅0.21%，收在35369.09點；標準普爾500指數下跌1.52點，跌幅0.03%，收在4535.43點；那斯達克指數上漲32.34點，漲幅0.21%，以15363.52點作收；費城半導體指數上漲19.56點，漲幅0.57%，收在3430.89點。台股ADR部分，台積電ADR上漲2.63%，聯電ADR則上漲6.38%。

台股3日在晶圓雙雄台積電、聯電領軍強攻下，收在17516.92點，上漲197.16點，成交值3613億元，三大法人同步買超，外資買超324.84億元最多，自營商買超42.93億元，投信買超3.12億元，合計買超370.9億元，指數單周漲逾300點，順利收復季線。

法人表示，台股在量縮下仍延續漲勢，周K連2紅，本周須補量上攻，才有利於挑戰前波高點，如未能出量，恐將重回季線整理格局，除陸續公布的8月營收成長股，以及蘋果新機相關族群為盤面焦點，9月21日聯準會FOMC利率會議關於縮減購債、升息時間表的談話，也將牽動股市敏感神經。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意