【時報記者張漢綺台北報導】傳統旺季來臨，銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)8月合併營收同步攀高，其中台光電8月合併營收36.82億元、聯茂8月合併營收31.66億元、台燿8月合併營收19.45億元，均創下單月歷史新高，騰輝-KY 8月合併營收7億元，則創下單月歷史次高。

終端需求強勁，台光電、聯茂及台燿8月合併營收表現亮眼，其中台光電受惠於蘋果等智慧型手機品牌廠新機陸續上市及高頻高速產品出貨放量，8月合併營收為36.82億元，月增3.57%，年增42.2%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為247.99億元，年增45.29%。

台光電表示，在美系客戶推出新手機的拉貨時程恢復到正常狀態及類載板應用持續增加下，第3季出貨量將大幅成長，兩大產品可望讓第3季旺季更旺，由於產品組合優化，毛利率將持續增加，預估2021年營運可望再攀新高。

聯茂因伺服器、車用等客戶需求強勁，加上新產能陸續開出，8月合併營收為31.66億元，月增7.29%，年增60.57%，首度突破30億元，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為216.71億元，年增26.1%；由於客戶訂單能見度還不錯，聯茂預估，第3季合併營收可望挑戰單季歷史新高，全年營收有機會創下歷史新高。

台燿8月合併營收為19.45億元，月增0.88%，年增27.44%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為140.1億元，年增9.47%；從往年趨勢來看，台燿今年下半年營運可望優於上半年。

騰輝-KY因車用電子及照明散熱材料動能強勁，8月合併營收為7億元，月增2%，年增81.48%，為單月歷史次高，累計前8月合併營收51.09億元，年增57%。

受惠於消費性電子等一般銅箔基板材料需求旺盛及軍工航天材料長期深耕終端認證努力有成，騰輝-KY 8月軍工材料訂單大幅增加並創下歷史銷售額新高，高速高性能筆記型電腦使用，多層HDI製程的低損耗材料，因宅經濟發威，出貨量也大幅提昇；此外，公司持續投入半導體測試之材料應用，已經有小額訂單開始出貨，未來放量，將為公司業績注入新動能。

展望後市，騰輝-KY表示，車用晶片供應回溫，多國政府節能減碳依然是不變趨勢下，且市政照明的高功率高亮度照明逐漸深化普及，散熱材料市場成長潛力依然看好。

(時報資訊)

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