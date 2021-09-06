【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數216.39點，漲0.03點；總計298家漲、132家跌、117家持平；委買939071張、委賣315646張；總成交值3.57億元。

(時報資訊)

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