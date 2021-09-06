【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17534.05點，漲17.13點；總計405家漲、226家跌、190家持平；委買4104452張、委賣1832685張；總成交值53.95億元。

(時報資訊)

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