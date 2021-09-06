【時報記者任珮云台北報導】美國8月份非農就業僅增加23.5萬，大幅低於預期的73萬人；歐洲八月通膨率升至3%，高於歐洲央行的2%通膨目標，富達投信認為，上述兩個數據都有可能使央行的貨幣政策帶來變化，搭配聯準會主席在央行年會上的鷹中帶鴿言論，股市反映樂觀，美元指數承壓。非農就業人口增速放緩，代表經濟復甦步伐恐不如預期，增添聯準會停止購債甚至升息的變數，美元指數本周恐壓回。新台幣匯價在外資上周回補台股逾900億元，以及美元本周承壓下，新台幣匯價本周恐升破27.6元。

台北外匯經紀公司新台幣匯價收盤，自8月26日以來，已經連續6個交易日收盤走升。

富達投信分析，Delta變種病毒的影響使美國就業市場急速轉冷，也讓聯準會減輕了立即縮減購債規模的壓力，可能使縮減購債規模的時間點往後延至12月或明年初。數據與政策是今年年底前的重要觀察指標，市場情緒將隨之上下起伏，唯有做好抗波動因應策略方為上策。

今年6至7月的非農報告連續兩個月好於預期，而就在上周傑克森霍爾央行年會中，聯準會主席鮑爾終於談到勞動市場有取得了「明顯進展」，這是鮑爾在多次表示勞動市場仍需有明顯改善後，首次肯定了就業市場的復甦。但是最新公布8月的非農報告卻出現明顯低於預期，是否衝擊聯準會在年內開始縮債的動作？同時經濟復甦是否將放緩？也令人憂心，美元本周承壓。

(時報資訊)