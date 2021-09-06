時報-商情早報

1.就業數據差，上周五紐約期金反彈逾1%。

2.LME：09/03期銅收9431.00美元/公噸，漲54.50美元。

3.西德州原油下跌0.73美元，每桶為69.34美元。

4.NYCE：10月棉花漲0.48美分，每磅為95.62美分。

5.CBOT：9月黃豆粉漲3.00美元，每公噸為340.90美元。

6.09/03TRJ-CRB上漲0.10，為220.11。

7.NYMEX：10月輕質原油跌0.70美元，每桶為69.29美元。

8.09/03SICOM天然橡膠10月期貨RSS3上漲0.10美分。

9.09/03BDI運費指數為3944.00。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)03日收盤均價2.74美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-就業數據差，上周五紐約期金反彈逾1%；因美國8月非農就業數據不如預期，提振黃金避險需求，令期金反彈逾1%，結束連續2個交易日跌勢，並創下6月中以來最高收盤價；上周五(9/3)收盤報價，12月黃金漲22.2美元，報每盎司1833.7美元，12月白銀漲0.88美元，10月白金漲27.4美元，12月鈀金漲15.9美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-美元下跌，期銅價上揚；因美國就業人口數據疲弱低於預期，拖累美元下跌，美元觸及近一個月低點，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)上周五銅價上漲。終場上周五(9/3)指標期銅上漲54.5美元；期錫下跌445美元；期鎳上漲325美元；期鋅上漲17.5美元；期鋁上漲32美元；期鉛下跌2美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-就業數據乏力，上周五美國原油期貨回落1%；據美國公布之最新非農業就業報告指出，8月非農就業新增23.5萬人，遠低於學者原先預期的72.5萬人，增幅創七個月來最小；然而，在颶風艾達侵襲美國墨西哥灣而導致減產後，市場仍擔心美國石油供應將受限，故限制了終場油價降幅；美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.70美元，跌幅1%，報69.29美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.42美元，跌幅0.6%，報72.61美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價減少，上周五BDI指數跌至2周低點；受到海岬型船運價出現回落，而巴拿馬型船運價持續減少，令整體運價合計損失超過1100美元，拖累波羅的海乾散貨BDI指數跌近1.5%，並觸及至2周以來低點；其中最新報價BDI指數下跌57點，收3944點，跌幅1.4%；BCI指數下跌91點，收5625點，跌幅1.6%；BPI指數下跌44點，收作3605點，跌幅1.2%；BSI指數下跌45點，收作3348點，跌幅1.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-上周五亞洲天然橡膠期貨全面反彈上漲，受助於日經指數強勁，大阪橡膠強彈逾2%，因日本首相菅義偉請辭後，風險偏好提升，帶動日本股市強勁；另外，市場預期北京推出更多刺激措施，同步推助上海期膠止跌回升，其中大阪OSE交易所指標2期貨漲2.2%，報每公斤212日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲0.05%，報每公斤185.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.8%，收於每噸12880元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨上漲，因交易商在長周末假期前回補空頭頭寸，同時新出口消息的提醒也提供了支撐，小麥期貨也收高，但玉米期貨在區間交易中走低，因為市場在等待有關颶風艾達之後美國海灣出口設施狀況的更多信息，終場9月大豆漲3.75美分，報1283美分， 9月玉米跌8.25美分，報508美分，9月小麥漲10.5美分，報714.5美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元續疲，上周五紐約棉花期貨持續反彈；由於美元跌至一個月低點，以及又種植條件改善和颶風威脅減少，對作物造成的損害大幅降低，引發市場對供應增加擔憂，提振棉價連2日反彈揚升，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲0.5%，報每磅95.62美分，12月棉花期貨漲0.8%，收盤每磅94.02美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-上周五記憶體現貨市場報價持續走弱，顆粒價格表現疲軟，賣價普遍較低，市場表現寧靜，觀望態度較顯濃厚，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz持平，報4.100美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌1.39%，報2.775美元；快閃記憶體部份，市場動能衰減，需求稍顯停滯，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.04%，報價為2.465美元；32Gb MLC持平，報價為2.057美元。(呂方維整理)

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