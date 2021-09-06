隨著9月國內外開學季節來到，各學校已經開始率續開放學生回到學校恢復實體上課，同時由於各國船期延誤、缺櫃等，讓零售業者擔憂物流業者延後出貨，也讓傳統年終購物季促銷與開學購物提前開打，讓台灣的出口續呈審慎樂觀。而蘋果公司可望將發表最新一代iPhone13，據傳有可能加入低軌衛星等新功能，因此也讓台股大口吃蘋果的各家蘋概股公司發光，元大投信「五小福」台股系列基金，能夠掌握投資趨勢為投資打上蘋果光。

法人表示，由於新冠肺炎變種病毒蔓延，加以美中貿易與科技爭端持續，讓經濟成長有點疑慮，不過因疫苗覆蓋率逐漸提高，美國積極啟動基礎建設計畫，全球數位轉型潮流與消費性電子新品拉貨效應，加上台灣半導體業進階產能與製程的優勢等因素挹注下，台股的5G、高效能運算、物聯網、車用電子等應用需求強勁，台灣7月出口及製造業生產續呈雙位數成長，分別年增34.7%、15.0%，讓台股有著強勁的前進力道。

元大投信台股團隊表示，全球各主要經濟體，無不積極推動各項振興經濟政策，讓全球經濟可望持續穩定成長，而在購物季提前開打，也讓各品牌科技新品將接續上市，及新興科技應用持續擴展，可望維繫台灣的外銷接單及製造業生產動能，目前台股走勢強勁，也反映市場資金對於台股依舊十分青睞，在指數上攻時，穩定持有台股主動式基金，如元大投信「五小福」台股系列基金，參與台股行情，在指數震盪時，定期定額或分批佈局投入元大投信「五小福」台股系列基金，讓台股投資能隨經濟成長起飛。

專家指出，今年以來台股上漲18.72%(2020/12/31~2021/08/31)，目前多家金融機構投資對股市展望相當樂觀，不管是預測2萬點、還是2萬1千點，唯一的共同是台股將持續創下新高，因此不管是定期定額或是單筆投資，只要能透過專業經理人操作的台股主動型基金，就有機會超越多數個股投資，因此讓投資專業操作的元大五小福台股系列基金，就是為自己的投資加分。

(時報資訊)