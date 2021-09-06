【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隨著蘋果發表新一代iPhone手機的時間日益逼近，有關於其新規格和新功能的傳聞也越來越多，日前傳出iPhone 13將引進衛星通訊，但隨後又出現質疑聲音，而最新的傳聞則指出iPhone 13將支援衛星通訊，但只有在一些特定市場銷售的新機才有這項功能。

蘋果知名分析師郭明錤在8月29日出具的報告中指出，蘋果iPhone 13手機將採用一款客製的基頻晶片以引進衛星通訊功能。雖然其他分析師很快就對這個說法提出質疑，但周日的一則報導似乎又支持了這個傳聞。

彭博社記者Mark Gurman在最新的「Power On」專欄中指出，iPhone 13將引進衛星通訊，但僅限於「特定市場」的手機，且這項功能僅作為緊急功能，僅限於在特定市場且在沒有任何行動網路覆蓋的情況下使用。

Gurman堅稱，該功能無法讓用戶在任何地方撥打衛星電話，而不使用行動網路，因為這將引起行動通訊業者的反彈，而蘋果的手機業務向來相當倚重電信業者的合作。

報導中亦指出，雖然不是立即可用，但蘋果顯然相當熱衷於在未來提供更多衛星通訊服務，希望將來能部署自己的衛星陣列向設備發送數據，不過這項計畫距離起飛可能還有數年時間。

此前外媒報導，新一代iPhone旗艦機除了升級相機和螢幕之外，還可能支援衛星通訊。但彭博社稍後報導，消息人士透露未來的iPhone手機可能提供衛星通話和發送簡訊等至少兩項緊急功能，但這些功能「不太可能在2022年之前準備好」，且將僅限於緊急情況使用，而不提供一般的衛星通訊。

(時報資訊)