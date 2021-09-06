【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210903)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
友達(2409) 中鴻(2014) 智原(3035) 世界(5347)
2.連續賣超四日的股票：
大江(8436) 台新金(2887) 和桐(1714) 宣德(5457) 全新(2455)
佳邦(6284)
3.連續賣超三日的股票：
漢翔(2634) 光頡(3624) 台達化(1309) 聯強(2347) 國喬(1312)
華航(2610) 長榮航(2618) 東和鋼鐵(2006) 官田鋼(2017)
榮成(1909) 一詮(2486) 宏齊(6168) 合一(4743)
4.連續賣超二日的股票：
鈊象(3293) 致新(8081) 隆大(5519) 亞昕(5213) 如興(4414)
富強鑫(6603) 彩晶(6116) 聯詠(3034) 新鉅科(3630)
國票金(2889) 緯創(3231) 神達(3706) 威盛(2388) 大同(2371)
方土昶(6265) 元晶(6443) 智邦(2345) 偉詮電(2436)
群聯(8299) 瑞昱(2379) 南亞科(2408) 威剛(3260) 橋椿(2062) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 美而快(5321) 台郡(6269)
台燿(6274) 精星(8183) 禾昌(6158) 鉅祥(2476) 光聯(5315) 旺矽(6223) 玉晶光(3406) 千如(3236) 立敦(6175) 力致(3483) 晶技(3042) 順達(3211) 普誠(6129) 加百裕(3323)
禾瑞亞(3556) 天鈺(4961)
5.轉買為賣的股票：
東捷(8064) 晟德(4123) 台揚(2314) 零壹(3029) 正德(2641)
揚明光(3504) 利奇(1517) 第一銅(2009) 創惟(6104)
玉山金(2884) 宏遠證(6015) 宏捷科(8086) 聯發科(2454)
長榮(2603) 陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606) 萬海(2615) 慧洋-KY(2637) 益航(2601) 四維航(5608) 台航(2617)
中菲行(5609) 燁輝(2023) 榮剛(5009) 欣銓(3264) 群光(2385) 益登(3048) 光群雷(2461) 國統(8936) 泰博(4736) 德宏(5475) 建榮(5340) 光磊(2340) 奇鋐(3017) 健和興(3003)
高端疫苗(6547) 大學光(3218) 廷鑫(2358)
6.賣超前20名：
金融股：
台新金(2887) 玉山金(2884) 宏遠證(6015)
電子股：
東捷(8064) 一詮(2486) 世界(5347) 威健(3033) 禾瑞亞(3556)
光磊(2340)
傳產股：
長榮(2603) 長榮航(2618) 裕民(2606) 益航(2601) 華航(2610)
四維航(5608) 陽明(2609) 慧洋-KY(2637) 榮運(2607)
新興(2605) 美琪瑪(4721)
(時報資訊)