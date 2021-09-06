【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210903)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台積電(2330) 國泰金(2882) 中鋼(2002) 聯電(2303)王道銀行(2897) 華南金(2880) 第一金(2892) 英業達(2356)
力成(6239) 旺宏(2337) 揚智(3041) 福華(8085) 台半(5425)
2.連續買超四日的股票：
達方(8163) 龍巖(5530) 橘子(6180) 智冠(5478)
京元電子(2449) 聯合再生(3576) 廣運(6125) 九豪(6127)
太景*-KY(4157)
3.連續買超三日的股票：
聯亞(3081) 京城銀(2809) 金寶(2312) 太子(2511) 新唐(4919)
茂矽(2342) 穩懋(3105) 台玻(1802) 光罩(2338) 單井(3490)
岳豐(6220) 華容(5328) 台嘉碩(3221)
4.連續買超二日的股票：
台灣大(3045) 南亞(1303) 晶宏(3141) 大國鋼(8415)
福邦證(6026) 永豐金(2890) 遠傳(4904) 精英(2331)
國光生(4142) 華新(1605) 台聚(1304) 南茂(8150) 東洋(4105) 台光電(2383) 欣興(3037) 華通(2313) 優群(3217) 越峰(8121) 鴻準(2354) 雙鴻(3324) 加高(8182) 長科*(6548) 聚和(6509)
5.轉賣為買的股票：
正新(2105) 鴻海(2317) 和碩(4938) 網家(8044) 富邦金(2881)
中信金(2891) 元大金(2885) 宏碁(2353) 寶成(9904)
潤泰全(2915) 台泥(1101) 亞泥(1102) 明基材(8215)
群創(3481) 宏達電(2498) 日月光投控(3711) 工信(5521)
誠美材(4960) 建錩(5014) 金居(8358) 上詮(3363)
昇陽半導體(8028) 神盾(6462) 中美實(4702) 漢磊(3707)
欣陸(3703) 振曜(6143) 合庫金(5880) 開發金(2883)
彰銀(2801) 新光金(2888) 臺企銀(2834) 康和證(6016)
廣達(2382) 仁寶(2324) 矽格(6257) 超豐(2441) 瑞軒(2489) 愛之味(1217) 同致(3552) 大聯大(3702) 華夏(1305)
台化(1326) 集盛(1455) 美時(1795) 中石化(1314)
遠東新(1402) 南紡(1440) 力鵬(1447) 力麗(1444) 中纖(1718) 國際中橡(2104) 建大(2106) 頎邦(6147) 景碩(3189)
國產(2504) 基泰(2538) 中美晶(5483) 合晶(6182)
類比科(3438) 晶豪科(3006) 華邦電(2344) 鈺創(5351)
伍豐(8076) 菱生(2369) 永豐餘(1907) 精材(3374)
新美齊(2442) 矽統(2363) 盛群(6202) 定穎(6251)
環球晶(6488) 南帝(2108) 至上(8112) 昇達科(3491)
敦泰(3545) 華泰(2329) 華東(8110) 精成科(6191) 富喬(1815)
律勝(3354) 凱崴(5498) 南電(8046) 幃翔(6185) 中探針(6217)
常珵(8097) 良維(6290) 萬泰科(6190) 台達電(2308)
飛宏(2457) 康舒(6282) 均豪(5443) 濱川(1569) 和鑫(3049) 達運(6120) 元太(8069) TPK-KY(3673) 億光(2393) 立碁(8111) 久元(6261) 光洋科(1785) 國碩(2406) 廣宇(2328) 廣明(6188) 信昌電(6173) 萬潤(6187) 雷科(6207) 強茂(2481) 朋程(8255) 系統電(5309) 長興(1717) 南緯(1467) 驊訊(6237)
6.買超前20名：
金融股：
永豐金(2890) 華南金(2880) 兆豐金(2886) 富邦金(2881)
國泰金(2882) 新光金(2888) 開發金(2883)
電子股：
聯電(2303) 台積電(2330) 矽統(2363) 菱生(2369) 合晶(6182)
華泰(2329) 南茂(8150) 旺宏(2337) 定穎(6251) 欣興(3037)
傳產股：
中鋼(2002) 台泥(1101) 華新(1605)
(時報資訊)