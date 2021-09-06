【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 10月棉花期貨09/03收盤每磅95.62美分，上漲0.48美分。(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花期貨 #NYCE

重要商品行情

（更新：2021/09/06）
紐約近月RBOB汽油
2.1540 -0.01
紐約近月天然氣
4.712 +0.07
紐約近月黃金
1833.7 +22.20
倫敦三個月期銅
9431.00 +54.50
紐約近月輕質原油
69.29 -0.70
BDI綜合指數
3944 -57.00
芝加哥近月黃豆
1283 +3.75
芝加哥近月玉米
508 -8.25
紐約近月棉花
95.62 +0.48
倫敦三個月期鎳
19789.00 +325.00
倫敦近月布蘭特
72.61 -0.42
日本近月RSS3橡膠
194.80 +1.80

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