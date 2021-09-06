時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/03 09/02 漲跌

10月RSS3 185.60 185.50 +0.10

10月RTSR20FOB 164.50 162.30 +2.20

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/06）
紐約近月RBOB汽油
2.1540 -0.01
紐約近月天然氣
4.712 +0.07
紐約近月黃金
1833.7 +22.20
倫敦三個月期銅
9431.00 +54.50
紐約近月輕質原油
69.29 -0.70
BDI綜合指數
3944 -57.00
芝加哥近月黃豆
1283 +3.75
芝加哥近月玉米
508 -8.25
紐約近月棉花
95.62 +0.48
倫敦三個月期鎳
19789.00 +325.00
倫敦近月布蘭特
72.61 -0.42
日本近月RSS3橡膠
194.80 +1.80

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