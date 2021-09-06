時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.大立光8月奮起、9月更旺。(工商時報)
2.晶圓代工三雄目標價新高。(工商時報)
3.多頭總司令起步走，台積除息行情蠢動。(工商時報)
4.台光電、聯茂8月營收登頂。(工商時報)
5.五倍券拚國慶連假前上路。(工商時報)
6.81萬劑AZ抵台，9月13日供5、6類打第2劑。(中國時報)
7.外資單周買超900億，16年高點。(經濟日報)
8.面板價雪崩，看跌到年底。(經濟日報)
9.台積電驚天一漲、市場三大危機現，電子產業同樂會恐提前散場。(電子時報)
10.感覺會缺vs.害怕會缺，晶片搶貨陷兩難。(電子時報)
大陸頭條：
1.北京證券交易所將設立，交易規則來了。(新浪財經網)
2.央行副行長陳雨露：加快補齊金融科技監管短板。(每日經濟新聞)
3.混改升級思路漸明，央地國企透底上市計畫。(經濟參考報)
4.《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》發布。(經濟參考報)
5.國務院出台19條新舉措，自貿試驗區改革創新再提速。(經濟參考報)
國際頭條：
1.人民幣匯率預測成為「監管的新煩惱」。﹙路透社﹚
2.美國8月就業報告疲弱令美聯儲縮減購債前景蒙陰。﹙路透社﹚
3.服務貿易漸受外資青睞，數位安全風險考驗中國監管平衡尺度。﹙路透社﹚
4.美國8月招聘步伐大幅放緩。(華爾街日報)
5.中國企業紛紛響應「共同富裕」，阿里巴巴承諾投入1000億。(華爾街日報)
6.SPAC熱潮退卻，初創市值蒸發750億美元。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)