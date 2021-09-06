【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.行政院會9日將拍板紓困振興1,600億元特別預算案，其中，振興五倍券預算1,200億元，力拚國慶連假前上路。行政院官員5日表示，紙本券、數位券並行，會在同一天領用，至於確切日期，將考量這一波長榮三機師突破性感染疫情確實可控下，在9日行政院會正式拍板定案。

2.全球車用晶片大缺貨，不僅未如業界預期在第三季獲得緩解，反而更加惡化，愈來愈多車廠受波及停產。行業權威機構近日修正今年全球汽車減產量，多達810萬輛，較半個月前的預估數字多出100萬輛。

3.晶圓代工漲價潮襲來，台積電宣告調漲全部製程價格以來，外資圈升評動作一波接一波，高盛證券最新指出，台積電不僅2022年漲價，2023年還會再漲，連帶地，聯電與世界也處在更有利價格環境中，同時把晶圓代工三雄股價預期拉升至新境界，台積電、聯電、世界分別是1,014、119與191元。

4.台股上肥下瘦的產業趨勢成形，指標股護國神山台積電將於16日除息2.75元，除息行情呼之欲出，再加上聯電ADR 3日大漲6.38％，兩檔個股將成為台股站穩「萬七」的多頭總司令，人潮及錢潮快速回流。

5.凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，5G智慧機出貨成長可能於今年達到高峰，若要持續提升滲透率，大陸5G智慧機必須轉向主流或中低階市場，但更多中低價機款問世將進一步限縮單位售價，將聯發科投資評等降至「中立」，與海通國際、富邦投顧、野村證券等齊站到保守一方。

6.延續8月下旬的沉重跌勢，9月電視面板價格再現兩位數的跌幅。TrendForce顯示器研究處資深副總邱宇彬表示，9月電視面板仍全線大跌，單月價格跌幅高達10～15美元，估計第三季電視面板價格平均跌幅高達8～15％，其中32吋等小尺寸電視面板全季跌幅更逾兩成。

7.緯穎科技為因應客戶搶進亞太市場、建置資料中心需求，將於馬來西亞購地興建第一座自有廠房。近日亦已砸下約4.48億元，取得位於馬來西亞柔佛州士乃工業園區內的兩筆工業土地，預計新廠於明年年底前完工、2023年初正式啟用。

8.TWS耳機龍頭蘋果銷量失速下墜，市調機構Caanalys資料顯示，AirPods第二季出貨量年減25.7％，是蘋果首度出現年增率負成長，並拖累TWS耳機第二季出貨量年增率僅有6.4％，繳出三年來最差成績單。

9.近來美國大力推動1.2兆美元基礎建設，鋼材需求大增，反觀大陸為達成碳中和目標與舉辦冬奧正推行環保減產與限制鋼材出口，掀起新版的中美貿易大戰，台資鋼廠受惠。

10.長榮航機師染疫衝擊航空運能，即日起暫停台北-芝加哥航線客、貨機飛航服務，粗估每周客、貨機運量逾20班，對航空貨運市場影響大。影響所及，華航已通知貨代業，本周末起運往芝加哥的急貨運價，訂定快遞費每公斤18美元（台幣近500元），約當去年5月搶運醫療物資時美東線創下的航空貨運最高價，是疫前的五倍價。

(時報資訊)