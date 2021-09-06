【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.晶片荒，全球汽車估減產810萬輛。全球車用晶片大缺貨，不僅未如業界預期在第三季獲得緩解，反而更加惡化，愈來愈多車廠受波及停產。行業權威機構近日修正今年全球汽車減產量，多達810萬輛，較半個月前的預估數字多出100萬輛。

2.美迎勞動節，新車漲不停。勞動節連假向來是美國全年最大汽車銷售旺日，但今年受到半導體缺貨影響，8月美國汽車庫存創新低，平均一台新車售價較去年同期上漲6,000美元，創下41,378美元新高紀錄。

3.PC出貨延宕，美企變採購戰略。受累於全球晶片荒、疫情持續、港口堵塞等因素，導致個人電腦（PC）出貨時間延宕，這使得美國企業等待新電腦的時間從數周拉長到數月。為了因應延後到貨的情況，企業科技主管們也紛紛調整PC採購策略，例如更頻繁地下單、提前規劃和維持庫存。

4.Delta攪局，美恐陷停滯性通膨。在最新報告顯示美國就業成長減弱之際，物價及勞工薪資卻持續飆高，令外界擔憂美國陷入停滯性通膨（stagflation)，也讓聯準會購債計畫退場時機生變。

5.華爾街投資專家向散戶取經。以往是華爾街投資專家告訴散戶股票怎麼買，但今年散戶雄兵集體軋爆空頭大戶，讓華爾街震驚之餘也見識到鄉民投資客的力量，開始注意業餘散戶動向，作為預測市場走勢的參考。

6.美SEC盯上股票交易應用程式。美國證交會（SEC）為了防止投資機構或網路券商透過應用程式操縱投資人決策，近日針對投資交易「遊戲化」的議題展開為期30天的公眾評論期，未來不排除制定新規加強監管交易應用程式。

7.沃爾瑪開放自家配送平台。美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）正向其他企業開放自家配送平台Spark Drive，如此一來，與該公司合作的獨立承包商司機也能為其他商家送貨。這意味著沃爾瑪搶攻「最後一哩路配送」商機，與眾多競爭對手未來勢必有番激戰。

(時報資訊)