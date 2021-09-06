【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.703元兌一美元收市，升值2.9分，成交值為8.57億美元。

2.集中市場03日融資增為2683.28億元，融券增為520555張。

3.集中市場03日自營商買超42.94億元，投信買超8.64億元，外資買超320.88億元。

4.迎旺季，暫撇缺料的陰霾，大立光8月營收重回40億元大關，以40.12億元寫下近七個月的高點，且樂觀看待9月拉貨動能還會更優於8月。

5.5G時代來臨，終端產品規格升級，PCB載板層數及用料上提升，帶動上游銅箔基板（CCL）業者在高頻高速產品出貨暢旺，加上傳統電子旺季需求推升下，台光電、聯茂8月營收皆創下單月歷史新高。

6.晶圓代工、封測產能將一路滿到2022年下半年的效應之下，成熟製程生產的微控制器（MCU）產品也一路看缺到2022年。供應鏈指出，全球IDM大廠交期延長到半年以上情況下，使MCU訂單大幅流轉至台灣，目前台灣MCU廠2022年上半年接單已經逼近滿載，且隨著缺貨效應延續，屆時將有機會持續逐季調漲報價。法人預期，新唐、凌通、松翰及盛群等MCU概念股將有機會持續搭上這波MCU熱潮，營運一路旺到2022年。

7.晶心科已建立完整RISC-V架構產品線，隨著英特爾、蘋果、高通、聯發科、輝達等大廠帶動市場滲透率的提升，晶心科將直接受惠。

8.聚碩科技董事長李昌鴻表示，雲端將會是接下來營運重點，加上疫情加速企業、政府數位轉型的投資腳步，而聚碩配合公有雲業者推出的雲地整合、混合雲應用等服務，也將強化未來營運成長動能。

9.力旺投入新興非揮發性記憶體技術研發有成，第三季正式推出可變電阻式記憶體（ReRAM）矽智財，已獲新唐日本子公司NTCJ採用及通過聯電40奈米認證，未來將延續製程至22奈米世代，將可解決傳統嵌入式快閃記憶體（eFlash）製程在40奈米以下節點成本大幅增加及可靠度急衰下降的難題。

10.群翊目前接單狀況依舊熱絡、能見度看到年底無虞，尤其客戶下單熱度不減，持續看好整體市況，預期下半年至明年初都會是出貨高峰。

(時報資訊)