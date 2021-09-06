【時報-台北電】台指期上週五上漲189點至17508點。價差方面，台指期逆價差擴至-8.92點，電子期轉為逆價差-1.36點，金融期逆價差擴至-5.81點。現貨部分，三大法人買超370.87億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4590口至-11896口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4011口至-19816口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加657口至-10441口。

上週四美國股市小漲作收，台指期夜盤也以小漲表現，小幅收斂上週四日盤的跌勢。而上週五加權指數在電子、金融股帶動下跳高開出，雖然航運出現較全面性拉回，但隨著電、金兩大類股持續性向上走揚下，加權指數持續向上擴大漲幅，終場台股開高走高以上漲1.14%作收。整體而言，上週五除航運股偏弱外，主要類股普遍呈現走揚，上漲家數731家、下跌則只有283家，盤面上表現最強勢的為台積電、聯電分別上漲2.14%、9.38%，為主要貢獻大盤走揚的功臣，近期晶圓代工價格調漲而被市場看好獲利展望。技術面觀察，台股季線短暫跌破後再度失而復得，加上上週五下午傳出Delta病毒在台灣出現，未來季線是否能守穩仍是主要關鍵。

選擇權籌碼觀察，未平倉量大量區主要落在17000~17400之間。全月份未平倉量put/call ratio值由1.13升至1.29，VIX指數小漲0.09至19.09，維持在20以下較低水位。但外資仍持續擴大Sell Call、Buy Put的動作。整體選擇權籌碼中性看待。(永豐期貨提供)

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