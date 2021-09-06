【時報記者林資傑台北報導】驅動IC封測廠頎邦(6147)將與晶圓代工廠聯電(2303)換股策略結盟，投顧法人認為有助穩固手機相關面板驅動IC供應鏈需求、並能吸引更多客戶及業務，有助雙方長期營運發展。而聯電成為最大股東亦有助頎邦鞏固經營權，降低遭長華*入主威脅，可謂一石二鳥。

頎邦此次擬增資發行6.7萬張普通股，交換聯電增資發行6.1萬張普通股、以及子公司宏誠創投的1.6萬張聯電持股，換股比例為聯電1股換發頎邦0.87股。完成後頎邦將持股聯電0.62％，聯電及宏誠創投合計持股頎邦約9.09％、成為單一最大股東。

聯電及頎邦此次增發新股，將分別稀釋股本約0.5％及9.9％，對聯電每股盈餘影響有限、對頎邦每股盈餘（EPS）影響較明顯。頎邦董事長吳非艱對此表示，預期僅影響今年每股盈餘1.5％，明年雙方合作效益帶動的獲利成長，可抵銷股本膨脹影響。

而聯電近年在手機觸控面板感應晶片（TDDI）業務大有斬獲，並以28奈米跨足OLED面板驅動IC（DDIC）業務、獲三星OLED DDI及影像訊號處理器（ISP）委外訂單。頎邦則為全球DDI封測龍頭，在TDDI及OLED DDI的認證出貨量為產業領先者。

投顧法人認為，雖然無論是採成本法每年領取股利、或採權益法每季按持股認列損益，頎邦每年對聯電每股盈餘挹注僅約0.03～0.04元，短期對聯電實質影響有限。但手機DDI需求仍強，預期晶圓缺貨將延續至明年，雙方合作可望確保手機相關DDI供應鏈穩固。

此外，針對功率及射頻元件的碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等第三代化合物半導體，聯電及頎邦均有所著墨，透過換股結盟進行上下由垂直整合，將有利雙方加速技術發展，未來可望吸引更多客戶，對於聯電及頎邦的長期營運發展均有利。

同時，頎邦2016年控告長華*及旗下易華電挖角公司併購的原欣寶經營高層，涉嫌侵害營業秘密，但長華*自去年起以財務投資考量持續買進頎邦，目前以5.26％持股成為單一最大股東，未來規畫持續加碼至不超過10％，董事長黃嘉能亦表態希望雙方能面對面溝通。

對此，頎邦雖不排除和解可能，仍認為此舉為「以戰逼和」，去年底召開股臨會提前改選董事因應，但規畫私募增資則未獲今年股東會表決通過。此次頎邦擬透過換股結盟，使聯電成為公司最大股東，對頎邦而言亦具「白騎士」抵禦效果，有助進一步鞏固經營權。

(時報資訊)

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